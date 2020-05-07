Южная Корея запускает футбол: игрокам запрещено говорить и плеваться

Чемпионат по футболу Южной Кореи станет первым, который сумел стартовать во время эпидемии коронавируса, не считая тех стран, где сезон не останавливался.
Первый матч нового сезона стартует 8-го мая, но с ограничениями.
Кроме того, что зрителей на трибунах не будет, игрокам запрещено плеваться, а также разговаривать между собой. За это даже могут дать желтую карточку.
«Плеваться и сморкаться нельзя. По крайней мере, нельзя это делать постоянно. Кроме того, запрещены разговоры на поле, особенно близко друг к другу», - отмечают в лиге.
Всего в Южной Корее было выявлено 10,8 тысяч случаев коронавируса. Излечилось уже 9,4 тысяч человек.