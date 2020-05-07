Южная Корея запускает футбол: игрокам запрещено говорить и плеваться

Новости спорта:В стране стартует новый сезон.

Чемпионат по футболу Южной Кореи станет первым, который сумел стартовать во время эпидемии коронавируса, не считая тех стран, где сезон не останавливался.

Первый матч нового сезона стартует 8-го мая, но с ограничениями.

Кроме того, что зрителей на трибунах не будет, игрокам запрещено плеваться, а также разговаривать между собой. За это даже могут дать желтую карточку.

«Плеваться и сморкаться нельзя. По крайней мере, нельзя это делать постоянно. Кроме того, запрещены разговоры на поле, особенно близко друг к другу», - отмечают в лиге.

Всего в Южной Корее было выявлено 10,8 тысяч случаев коронавируса. Излечилось уже 9,4 тысяч человек.