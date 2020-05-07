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Агент Мхитаряна: Генрих не обращался с просьбой в Арсенал

Агент Мхитаряна: Генрих не обращался с просьбой в Арсенал
14:49 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Агент опровергает слухи относительно Мхитаряна.

Агент Мино Райола опроверг слухи относительно игрока сборной Армении Генриха Мхитаряна, который на правах аренды защищает цвета итальянской "Ромы". Как известно, права на футболиста принадлежат английскому "Арсеналу".

Как ранее сообщил Il Corriere dello Sport, полузащитник обратился в лондонский клуб с просьбой дать ему возможность остаться в Риме.

Так же сообщалось, что "канониры" снизили трансферную стоимость своего игрока до 10 миллионов евро, но Райола назвал эту информацию неприемлемо фальшивой новостью.

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"Генрих Мхитарян не обращался с подобной просьбой в "Арсенал", - написал Райола в Twitter. - В такие времена как сейчас, выдуманные новости абсолютно неприемлемы".

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ФК Рома, Серия А, Генрих Мхитарян, Мино Райола.
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