Игрок "Днепр-1" рассказал о премиальных в Турции

Новости спорта:Вот и живи на премию.

Игрок "Днепр-1" Дмитрий Коркишко, который в 2019-2019 годах выступал в двух турецких клубах, "Гиресунспоре" и "Хатайспоре", рассказал об особенностях выплаты заработной платы.

В Турции, говорит Дмитрий, премиальные за каждый матч выплачивают сразу после игры.

Сыграл, приходит СМС, все четко. А с зарплатой совсем иначе - через банк как-то платили. 3 месяца ничего не было, а потом давали деньги сразу за 2 месяца. Так было.

Дмитрий получал зарплату в евро.

Если бы вышли в высшую лигу - был бы 50 000 евро в месяц, а во втором дивизионе была немного ниже.