В Германии названа официальная дата возобновления чемпионата

Новости спорта:Рестарт турнира планировался на 9 мая, но эта дата была сдвинута на неделю.

Чемпионат Германии по футболу возобновится 16 мая. Болельщикам Бундеслиги до рестарта придется подождать всего 9 дней. Все матчи будут проходить без зрителей и с соблюдением протоколов безопасности.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Немецкой футбольной лиги (DFL) Кристиан Зайферт.

Первый матч пройдет в субботу, 16 мая. Днем ранее не будет привычной для Бундеслиги вечерней пятничной игры. Вторая Бундеслига также начнется в тот же уик-энд. Последний игровой день запланирован на 27 и 28 июня.

Начнут соревнования с 26-го тура. Это означает, что 16 мая пройдет рурское дерби между "Боруссией" Дортмунд и "Шальке-04". Вердер из Бремена завершит тур в понедельник вечером игрой против "Байера" из Леверкузена, так как это был последний клуб Бундеслиги, который начал тренироваться.

Все правила подъема и спуска между лигами остаются в силе. До сих пор неизвестно, будут ли разрешены пять замен, как предлагали в ФИФА. Решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее возобновление турнира планировалось на 9 мая, но эта дата была сдвинута на неделю.