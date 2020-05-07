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Шевченко: До сих пор не могу смотреть момент с сэйвом Дудека в финале ЛЧ (Видео)

Шевченко: До сих пор не могу смотреть момент с сэйвом Дудека в финале ЛЧ (Видео)
15:34 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил сэйв Ежи Дудека в финале ЛЧ 2005 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил сэйв Ежи Дудека в финале ЛЧ 2005 года. 

"До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон, не могу. Ты знаешь чемпиона, который не испытывал разочарования в жизни? В этом красота спорта. 

 
 
 
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THIS double save = _______⁣ ⁣ Liverpool's 2005 hero Jerzy Dudek turns 47 today ⁣ ⁣ #UCL #LFC #HBD

Публикация от UEFA Champions League (@championsleague)

Мы люди. Случаются тяжелые времена, но если ты силен, то ты поднимаешься, находишь что-то другое. Потому мы живы. Через два года "Милан"  выиграл ЛЧ у "Ливерпуля", но уже без меня", – сказал Шевченко в прямом эфире инстаграма с Кристианом Виери. 

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Все по теме:

Андрей Шевченко, ФК Милан, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Видео, Новости футбола.
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