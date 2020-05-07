Шевченко: До сих пор не могу смотреть момент с сэйвом Дудека в финале ЛЧ (Видео)

Новости спорта:Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил сэйв Ежи Дудека в финале ЛЧ 2005 года.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил сэйв Ежи Дудека в финале ЛЧ 2005 года.

"До сих пор не могу смотреть этот момент, отворачиваюсь, выбрасываю телефон, не могу. Ты знаешь чемпиона, который не испытывал разочарования в жизни? В этом красота спорта.

Мы люди. Случаются тяжелые времена, но если ты силен, то ты поднимаешься, находишь что-то другое. Потому мы живы. Через два года "Милан" выиграл ЛЧ у "Ливерпуля", но уже без меня", – сказал Шевченко в прямом эфире инстаграма с Кристианом Виери.