Ньюкасл собирается пригласить именитого тренера

Новости спорта:Это произойдет, если Майк Эшли продаст клуб.

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Официально "Ньюкаслом" продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Руководство английской Премьер-лиги пока не одобрило эту сделку.

Ранее стало известно, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино займёт пост главного тренера "Ньюкасла", если клуб купит полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.