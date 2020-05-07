Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей

Ньюкасл собирается пригласить именитого тренера

Ньюкасл собирается пригласить именитого тренера
15:54 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта:Это произойдет, если Майк Эшли продаст клуб.

Главный тренер "РБ Лейпциг" Юлиан Нагельсман может возглавить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

Ранее сообщалось, что приоритетным вариантом для нового руководства клуба является аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

Официально "Ньюкаслом" продолжает владеть миллиардер Майк Эшли. Ранее он согласился продать клуб за £ 300 млн (€ 342,7 млн) суверенному фонду из Саудовской Аравии, который управляется наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Руководство английской Премьер-лиги пока не одобрило эту сделку.

Арабские покупатели Ньюкасла намерены приобрести форварда Реала

Ранее стало известно, что аргентинский специалист Маурисио Почеттино займёт пост главного тренера "Ньюкасла", если клуб купит полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Ньюкасл, Футбол, Новости футбола, Юлиан Нагельсман.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
02 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
03 Беллью рассказал о силе удара Усика
04 Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
05 Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь