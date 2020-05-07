В Англии не знают, что делать с Премьер-лигой

Новости спорта:11 мая состоится заседание, на котором ожидается окончательное решение

Руководители Английской Премьер-лиги все еще не пришли к единому мнению, что нужно сделать с турнирами текущего сезона: возобновить на нейтральных полях или окончательно отменить.

Исполнительный директор Ассоциации тренеров лиги Ричард Беван рассказал BBC: «Я думаю, что отмена сезона будет правильным решением. Время не на стороне футбола. Тренировки должны начаться очень скоро, чтобы мы могли возобновить матчи АПЛ 12 июня.

11 мая состоится заседание АПЛ, на котором ожидается окончательное решение по поводу возобновления или отмены турнира.

В случае принятия положительного решения будут введены в действие специальные протоколы безопасности. Ожидается, что будут запрещены плевки на газон, обмен футболками после матчей, использование одной бутылки с водой, командные празднования голов.