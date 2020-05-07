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Джеймс: Я до сих пор не верю, что играю за Манчестер Юнайтед

Джеймс: Я до сих пор не верю, что играю за Манчестер Юнайтед
16:46 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Дэниел Джеймс высказал свои эмоции о пребывании в команде.

Крайний полузащитник Манчестер Юнайтед Дэниел Джеймс рассказал, как оказался в стане "красных дьяволов".

"Как я узнал об интересе Юнайтед? Я не могу вспомнить точное место, где я был, но я знаю, что это было время ближе к концу сезона. Это был только разговор, поэтому я не верил, что это будет, честно. Я до сих пор не верю в это".

"Это было безумное время — я наслаждался своим пребыванием в Суонси, у нас был хороший конец сезона, и мы пытались пробиться в места плей-офф".

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"Слышать, что Манчестер Юнайтед был заинтересован, было для меня сюрреалистично, потому что это был мой первый год во взрослом футболе", — цитирует Джеймса Goal.

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ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, Новости футбола, Дэниел Джеймс.
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