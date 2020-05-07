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Игрок ПСЖ заявил, что Неймар никуда не уйдет летом

Игрок ПСЖ заявил, что Неймар никуда не уйдет летом
17:05 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта:Аргентинец Леандро Паредес уверен, что бразилец Неймар не покинет команду летом.

Полузащитник ПСЖ Леандро Паредес высказал свое мнение на слухи о том, что нападающий команды Неймар покинет парижан в будущее трансферное окно.

"Мы много разговариваем с Неймаром, он постоянно звонит мне. Я спокоен, он останется с нами", — сказал аргентинец в интервью Fox Argentina.

Напомним, текущий контракт бразильского футболиста рассчитан до 2022 года. Сообщалось, что Барселона готова побороться за игрока, только если он не станет продлевать текущую сделку.

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Парижане, в свою очередь, и вовсе не планируют продавать Неймара в грядущее межсезонье, надеясь сохранить его в команде.

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Неймар, Футбол, Новости футбола, Леандро Паредес.
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