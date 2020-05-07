Стали известны результаты тестов игроков Барселоны на коронавирус

Новости спорта:С завтрашнего дня игроки Барселоны приступают к индивидуальным тренировкам.

Все игроки Барселоны, а также персонал клуба, сдали негативные тесты на коронавирус. Проверка в команде проходила в среду 6 мая, в четверг стали известны ее результаты.

Все футболисты будут допущены к индивидуальным тренировкам, которые планируют возобновить с 8 мая. Занятия будут проходить на различных площадках тренировочного комплекса Сьютат Эспортива согласно медицинскому протоколу Ла Лиги, чтобы свести к минимуму контакт между людьми. В дальнейшем протокол предусматривает проведение групповых тренировок, прежде чем команда вернется к соревнованиям.

Согласно плану руководства лиги, матчи чемпионата Испании должны быть возобновлены в июне. Приоритетной датой для потенциального возобновления матчей Примеры называется 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей не стадионах.

В начале марта чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19. Барселона лидирует в Примере, опережая Реал на два очка.