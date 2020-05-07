Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей
Фьюри и Уайлдер не будут драться без зрителей

Стали известны результаты тестов игроков Барселоны на коронавирус

Стали известны результаты тестов игроков Барселоны на коронавирус
17:14 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:С завтрашнего дня игроки Барселоны приступают к индивидуальным тренировкам.

Все игроки Барселоны, а также персонал клуба, сдали негативные тесты на коронавирус. Проверка в команде проходила в среду 6 мая, в четверг стали известны ее результаты.

Все футболисты будут допущены к индивидуальным тренировкам, которые планируют возобновить с 8 мая. Занятия будут проходить на различных площадках тренировочного комплекса Сьютат Эспортива согласно медицинскому протоколу Ла Лиги, чтобы свести к минимуму контакт между людьми. В дальнейшем протокол предусматривает проведение групповых тренировок, прежде чем команда вернется к соревнованиям.

Согласно плану руководства лиги, матчи чемпионата Испании должны быть возобновлены в июне. Приоритетной датой для потенциального возобновления матчей Примеры называется 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей не стадионах.

Барселона может продать права на название стадиона

В начале марта чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19. Барселона лидирует в Примере, опережая Реал на два очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
02 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
03 Беллью рассказал о силе удара Усика
04 Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
05 Беллью о бое Усик - Чисора: Это вопрос жизни и смерти
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь