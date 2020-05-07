В Нидерландах рассказали, когда пустят болельщиков на трибуны

Новости спорта:В Нидерландах запрещено проводить массовые мероприятия до 1 сентября.

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге против проведения всех массовых мероприятий, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Об этом он заявил в письме, которое направил в парламент Нидерландов.

"Мы не можем назвать дату, когда будут разрешены массовые собрания. Это возможно только при наличии вакцины, и никто не знает, сколько это займет времени. Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, но разработка может занять год или больше".

В стране установлен запрет на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. При этом, футбольные матчи до этого периода нельзя проводить даже без зрителей на трибунах.

Напомним, ранее Профессиональный футбольный совет Нидерландов принял решение досрочно прекратить чемпионат сезона 2019/20. По итогам сезона не будет чемпиона. Аякс, лидирующий в таблице на момент остановки чемпионата, не получит титул за этот сезон. Также между лигами не будет повышения и понижения команд.