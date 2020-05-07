Вукоевич: Срна всегда был противным соперником

Новости спорта:Экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич рассказал, кто был самым неприятным соперником в составе Шахтера.

Экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал, кто был самым неприятным соперником в составе "Шахтера".

"Срна всегда был противным. Кучер тоже был противным. А также Гюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были противные: и Фернандиньо, и Луис Адриано.

Но это жизнь. Это то дерби, которое все ждали. Я согласен со Срной, который сказал, что дерби случается тогда, когда есть две красные карточки, хорошие моменты, дриблинг, мастерство и полный стадион – или НСК "Олимпийский", или "Донбасс Арена". Вот это настоящее, сумасшедшее дерби, это праздник украинского футбола.

Мы со Срной не родственники, но хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я – самый противный игрок "Динамо". Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", – сказал Вукоевич.