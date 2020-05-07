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Вукоевич: Срна всегда был противным соперником

Вукоевич: Срна всегда был противным соперником
17:39 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Экс-полузащитник Динамо Огнен Вукоевич рассказал, кто был самым неприятным соперником в составе Шахтера.

Экс-полузащитник "Динамо" Огнен Вукоевич рассказал, кто был самым неприятным соперником в составе "Шахтера".

"Срна всегда был противным. Кучер тоже был противным. А также Гюбшман, Левандовски. Бразильцы тоже были противные: и Фернандиньо, и Луис Адриано.

Но это жизнь. Это то дерби, которое все ждали. Я согласен со Срной, который сказал, что дерби случается тогда, когда есть две красные карточки, хорошие моменты, дриблинг, мастерство и полный стадион – или НСК "Олимпийский", или "Донбасс Арена". Вот это настоящее, сумасшедшее дерби, это праздник украинского футбола.

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Мы со Срной не родственники, но хорошие друзья. Мы всю жизнь вместе играли за сборную Хорватии, всю жизнь знаем друг друга, но всегда воевали на футбольном поле. Срна и сам говорил, что я – самый противный игрок "Динамо". Но после матчей пожимали руки и шли на ужин", – сказал Вукоевич.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Огнен Вукоевич, Футбол, Новости футбола.
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