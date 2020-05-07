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Лукас Окампос близок к Реалу

Лукас Окампос близок к Реалу
18:17 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Клаусула аргентинца составляет 70 миллионов евро.

Мадридский Реал заинтересован в вингере Севильи Лукасе Окампосе. Аргентинец в начале сезона перешел в андалусийский клуб из Марселя, быстро став важным игроком.

Клаусула Окампоса составляет 70 миллионов евро. Предположительно, Реал планирует включить в сделку нескольких своих игроков, чтобы снизить стоимость трансфера.

Окампос в нынешнем сезоне провел 29 матчей за Севилью во всех турнирах, забив 12 голов и отдав 3 результативные передачи. В октябре правый вингер, который может сыграть на противоположном фланге, дебютировал за сборную Аргентины.

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Реал и Севилья занимают второе и третье места в Примере. Клубы Ла Лиги возобновят тренировки на этой неделе. Приоритетной датой для потенциального возобновления матчей Примеры называется 6 июня. До 2021 года игры испанского первенства будут проходить без зрителей на стадионах.

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ФК Реал, Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Лукас Окампос.
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