Скачать
Четверг, 07.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Стаховский: Тимощук перечеркнул все переездом в РФ
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Усика и Ломаченко включили в базу Миротворца
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Санчо не собирается продлевать контракт с Боруссией

Санчо не собирается продлевать контракт с Боруссией
18:34 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:При этом в клубе уверены, что игрок не уйдет в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо не склонен продлевать текущий контракт с клубом, который рассчитан до 2022 года. Об этом утверждает источник, близкий к 20-летнему игроку.

При этом в Боруссии ожидают, что хавбек все же останется в команде на следующий сезон. Ранее клуб предложил новое соглашение игроку сборной Англии с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Главным претендентом на англичанина считают Манчестер Юнайтед, также сообщалось об интересе к нему со стороны Челси. Боруссия потребует за трансфер вингера порядка 130 миллионов евро.

Санчо перешел в Боруссию из Манчестер Сити в 2017 году за 8 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне 20-летний Джейдон провел 35 матчей за Шмелей, отличившись 17 голами и 19 результативными передачами. Бывший клуб Джейдона, Сити, получит 15% от последующей продажи игрока, а также может заблокировать любой первый трансфер.

Барселона передумала покупать Санчо

Боруссия идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Чемпионат Германии возобновят 16 мая, в первом матче после рестарта Шмели примут Шальке.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Джейдон Санчо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еще один клуб сжег траву на стадионе (Фото)
02 В Италии врач, которая борется с коронавирусом, нанесла на халат надпись "Шева"
03 Беллью рассказал о силе удара Усика
04 Ломаченко: Наступил момент, когда стало понятно, что я не такой весь молодец
05 Стаховский о фильме Усика и Ломаченко: Это жопа
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь