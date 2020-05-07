Санчо не собирается продлевать контракт с Боруссией

Новости спорта:При этом в клубе уверены, что игрок не уйдет в ближайшее трансферное окно.

Полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо не склонен продлевать текущий контракт с клубом, который рассчитан до 2022 года. Об этом утверждает источник, близкий к 20-летнему игроку.

При этом в Боруссии ожидают, что хавбек все же останется в команде на следующий сезон. Ранее клуб предложил новое соглашение игроку сборной Англии с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

Главным претендентом на англичанина считают Манчестер Юнайтед, также сообщалось об интересе к нему со стороны Челси. Боруссия потребует за трансфер вингера порядка 130 миллионов евро.

Санчо перешел в Боруссию из Манчестер Сити в 2017 году за 8 миллионов фунтов. В нынешнем сезоне 20-летний Джейдон провел 35 матчей за Шмелей, отличившись 17 голами и 19 результативными передачами. Бывший клуб Джейдона, Сити, получит 15% от последующей продажи игрока, а также может заблокировать любой первый трансфер.

Боруссия идет на втором месте Бундеслиги, уступая Баварии четыре очка. Чемпионат Германии возобновят 16 мая, в первом матче после рестарта Шмели примут Шальке.