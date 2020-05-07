Шевченко: Я закончил свою карьеру на высоком уровне

Экс-форвард "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему решился уйти из итальянского клуба.
"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.
Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все проходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемены в жизни. "Милан" всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.
Позже у меня появились причины вернуться в "Динамо". Я хотел играть.
Потом я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – сказал Шевченко.