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Шевченко: Я закончил свою карьеру на высоком уровне

Шевченко: Я закончил свою карьеру на высоком уровне
18:41 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Андрей Шевченко рассказал, почему решился уйти из итальянского клуба.

Экс-форвард "Динамо", "Милана", "Челси" и сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, почему решился уйти из итальянского клуба.

"Не смотрю на то, что я сделал в прошлом. Настоящие мужчины никогда не оглядываются назад, а смотрят только вперед.

Это было трудно, но стало опытом для меня и помогло найти себя. Не всегда все проходит хорошо, но я вышел из этой ситуации сильнее. Я искал перемены в жизни. "Милан" всегда в моем сердце, это самая важная команда в моей жизни. Мои лучшие годы прошли там.

Позже у меня появились причины вернуться в "Динамо". Я хотел играть.

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Потом я рискнул и в 36 лет сыграл на Евро-2012, там было очень много давления. Но я сделал правильный выбор, у меня прекрасные впечатления. Я закончил свою карьеру на высоком уровне", – сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко, ФК Динамо (Киев), ФК Милан, Футбол, Новости футбола.
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