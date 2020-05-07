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Хави Мартинес летом покинет Баварию

Хави Мартинес летом покинет Баварию
18:54 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Хави Мартинес размышляет над возможностью поиграть в Австралии или США.

Полузащитник Баварии Хави Мартинес покинет клуб в ближайшее трансферное окно. Контракт испанца рассчитан до 2021 года, но мюнхенцы позволят уйти ему летом.

"С одной стороны я хотел бы вернуться в Испанию. С другой, есть возможность отправиться в далекую страну, США, Австралию… Выступления там в течение года или двух стали бы хорошим опытом", — сказал Мартинес.

Ранее сообщалось, что Бавария не станет продлевать контракт с испанцем. Мартинеса связывают с потенциальным возвращением в Атлетик, из которого он перешел в Бундеслигу в 2012 году.

В нынешнем сезоне Хави сыграл в 18 матчах Баварии и не отличался результативными действиями.

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Сезон в Бундеслиге приостановлен из-за пандемии коронавируса. Чемпионат возобновят 16 мая. Бавария лидирует в Бундеслиге, первый матч после рестарта мюнхенцы проведут против Униона.

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ФК Бавария, Хави Мартинес, Футбол, Новости футбола.
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