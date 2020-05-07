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УАФ обсудила протокол возвращения клубов из карантина

УАФ обсудила протокол возвращения клубов из карантина
19:15 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УАФ

Новости спорта:Документ утвердят после распоряжений Кабмина и согласования с МОЗ.

Украинская ассоциация футбола провела заседание, на котором обсудили медицинский протокол, который будет регулировать выход клубов из карантина. Помимо вице-президентов Олега Протасова и Вадима Костюченка в обсуждении приняли участие представители Комитета арбитров, медицинских комитетов и профсоюза.

"Очевидно, придется проводить тестирование всех футболистов и сотрудников клубов, вовлеченных в тренировочный процесс. Мы тесно сотрудничаем с МОЗ по созданию протокола и ждем согласования от министерства", — сказал Олег Протасов.

"Мы ожидаем постановление Кабмина с разъяснением всех деталей смягчения карантина, проверим наш проект протокола на соответствие всем требованиям, после чего разошлем его клубам и судейскому корпусу", — добавил Костюченко.

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Ранее сообщалось, что УАФ, при разработке протокола безопасности, примет во внимание рекомендации УЕФА и протоколы таких европейских стран как Германии и Италия. Финальный документ, а также информацию от МОЗ, передадут в УЕФА. Европейский футбольный союз 27 мая проведет заседание, на котором обсудит промежуточные варианты завершения национальных чемпионатов в сезоне 2019/20.

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Футбол, Карантин, Новости футбола, Коронавирус, УАФ.
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