Куман рассказал о самочувствии после госпитализации

Новости спорта:В воскресенье тренера сборной Нидерландов госпитализировали.

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман сообщил, что чувствует себя хорошо после процедуры на сердце, которую ему пришлось перенести. В воскресенье 57-летнего наставника доставили в Амстердамский медицинский центр после жалоб на боль в груди. Тренер почувствовал себя плохо после поездки на велосипеде.

"Я снова чувствую себя как скрипка. Это значит, что я продолжу отдавать все силы после того, как возобновится футбол", — написал Куман на своей странице в твиттере.

Куман возглавил Нидерланды в феврале 2018 года. Под его руководством команда вышла в финал Лиги Наций, где уступила Португалии (0:1), а также пробилась в финальную часть Евро-2020.

На чемпионате Европы-2020 сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Украиной и Австрией. Еще один соперник определится по итогам плей-офф Лиги наций.