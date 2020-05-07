Ракитич прокомментировал трансферные слухи

Новости спорта:Хорват Иван Ракитич не планирует покидать Барселону.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич высказал свое мнение о слухах, которые связывают его с уходом из каталонского клуба.

"Я немного привык к этому. Я здесь уже шесть лет, так что у меня было шесть лет такого рода слухов",

"У меня все еще есть контракт, когда я подписываю соглашение, я всегда намерен его выполнить, и если это не может произойти по какой-либо причине, тогда мы сядем вместе и поговорим об этом, но на данный момент я очень счастлив здесь, и я думаю о других вещах", — цитирует Ракитича Goal.

В текущем сезоне центральный полузащитник провел 31 поединок в футболке "сине-гранатовых", отличившись четырьмя ассистами.