Новости спорта:Игрок будет изолирован от команды, пока не пройдет тест на коронавирус. Запись Дембеле не сможет вернуться к тренировкам в ближайшее время впервые появилась sportarena.com.

Полузащитник Барселоны Усман Дембеле не сможет вернуться к тренировкам в ближайшее время. Француз был исключен из списка игроков, проходивших тестирование на коронавирус.

Медицинский протокол Ла Лиги предусматривает тестирование футболистов, готовых в ближайшее время приступить к тренировкам. Дембеле все еще не восстановился после затяжной травмы. Перед возвращением к тренировкам француз обязан будет пройти тест на коронавирус отдельно от команды. Также он до этого момента будет изолирован от остальных игроков.

Ранее сообщалось, что все игроки Барселоны, а также персонал клуба, сдали негативные тесты на коронавирус. Проверка в команде проходила в среду 6 мая, в четверг стали известны ее результаты.

В середине февраля Дембеле успешно перенес операцию на бедре. Восстановление вингера займет около шести месяцев. В нынешнем сезоне 22-летний Дембеле провел девять матчей за Барселону во всех турнирах, отметившись одним голом.

В начале марта чемпионат Испании ушел на вынужденную паузу из-за пандемии COVID-19. Барселона лидирует в Примере, опережая Реал на два очка.