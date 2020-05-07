Микаэль Сиани: Ибрагимович ненавидел Кавани

Новости спорта:Микаэль Сиани рассказал о конфликте шведа с уругвайцем.

Защитник Лос-Анжелес Гэлакси Микаэль Сиани рассказал о взаимоотношениях экс-одноклубника Златана Ибрагимовича с его партнерами по команде.

"В ПСЖ, если вы близки с Кавани, Ибре это не нравится. Либо ты с Иброй, либо против него. Он сказал мне, что с Лораном Бланом в Париже все было в порядке с точки зрения взаимоотношений. Единственный человек, с которым он не ладил, был Кавани".

"Он сказал мне, что он ненавидел только трех или четырех партнеров по команде за всю свою карьеру, и одним из них был Кавани", — приводит слова Сиани Goal.

Ранее сам шведский футболист высказал свое мнение о вероятном продлении контракта с Миланом.