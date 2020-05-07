Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории

Новости спорта:Испанский форвард Фран Соль также рассказал, как проводит свободное время на карантине.

Нападающий киевского Динамо Фран Соль рассказал о том, как проводит свободное время во время паузы в чемпионате Украины, вызванной пандемией коронавируса.

"Провожу время с семьей, читаю книгу, играю на гитаре, иногда готовлю испанскую еду. Любое блюдо — паэлья. За все время в Киеве пока не нашел хороший испанский ресторан. Самое лучшее то, что приготовил дома. В целом, я очень скучаю за футболом. Это моя жизнь".

Кроме того, испанский форвард поведал, с кем из своих одноклубников больше всего общается, а также назвал лучшего игрока Динамо в истории и на данный момент.

"С партнерами по команде разговариваю на английском, русском и немного на украинском. Когда я переехал в Украину, Вербич и Кендзера очень много мне помогали. Общаюсь также с Карлосом де Пеной, Микелем Дуэлундом, Виктором Цыганковым. У нас очень хорошая команда, и все друг с другом общаются".

"Лучший в истории киевского Динамо — это Андрей Шевченко. Сейчас же, думаю, Виктор Цыганков. Он очень хороший футболист, у которого очень большой потенциал", — рассказал Соль в прямом эфире Instagram Динамо.