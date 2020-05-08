В клубах Серии А новые случаи коронавируса

Новости спорта:«Сампдория» и «Фиорентина» сообщили о новых случаях заражения коронавирусом.

Возобновление футбольного чемпионата Италии под большим вопросом.

Стало известно о новых случаях заражения коронавирусом в клубе итальянской Серии А - «Сампдории», сообщает официальный сайт клуба.

После проведения тестирования обнаружили, что три игрока клуба заразились коронавирусом. У всех этих футболистов, имена которых не разглашаются, заболевание протекает без симптомов. Они помещены на карантин.

Ранее о шести случаях заражения коронавирусом объявил еще один клуб итальянской Серии А - «Фиорентина».

Напомним, чемпионат Италии остановили в марте из-за пандемии коронавируса. Сроки обновления матчей в Серии А пока остаются неизвестными.