Воронин: Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-нибудь должности в Динамо

Новости спорта:Экс-форвард сборной Украины хочет вернуться в российский клуб.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о желании вернуться в московское «Динамо».

«Были разговоры, чтобы я стал помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях.

Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают.

Армия фанатов «Динамо» помнит и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что в скором будущем они будут праздновать большие победы», - сказал Воронин.

Напомним, Андрей Воронин выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2014 год.