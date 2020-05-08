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Воронин: Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-нибудь должности в Динамо

Воронин: Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-нибудь должности в Динамо
08:02 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Экс-форвард сборной Украины хочет вернуться в российский клуб.

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин рассказал о желании вернуться в московское «Динамо».

«Были разговоры, чтобы я стал помощником у Дмитрия Хохлова. К сожалению, я не смог по разным причинам приехать. Мы с руководством в хороших отношениях.

Надеюсь, что в скором будущем окажусь на какой-нибудь должности в «Динамо». Постоянно болельщики «Динамо» пишут и поддерживают.

Армия фанатов «Динамо» помнит и любит. Всегда приятно ощущать это. Надеюсь, что в скором будущем они будут праздновать большие победы», - сказал Воронин.

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Напомним, Андрей Воронин выступал за московское «Динамо» с 2010 по 2014 год.

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Сборная Украины, РФС, Андрей Воронин, УПЛ, ФК Динамо Москва.
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