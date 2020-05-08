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"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео

"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
08:08 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Андрей Шевченко до сих пор переживает события финала Лиги чемпионов сезона-2004/05.

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко во время трансляции в Instagram с бывшим игроком Интера Кристианом Вьери поделился своими переживаниями по поводу легендарного финала Лиги чемпионов сезона-2004/05, когда Милан упустил победу, выигрывая 3:0 после первого тайма.

"Пару месяцев назад УЕФА выложил сэйвы Дудека. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу.

Мы все люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через 2 года Милан выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня", — сказал Шевченко.

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В том матче Ежи Дудек отбил два подряд удара Шевченко в дополнительное время, а потом еще и отбил два пенальти Андреа Пирло и Шевченко в серии послематчевых пенальти.

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Все по теме:

Андрей Шевченко, УЕФА, ФК Милан, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль.
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