"Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео

Новости спорта:Андрей Шевченко до сих пор переживает события финала Лиги чемпионов сезона-2004/05.

Бывший форвард Милана Андрей Шевченко во время трансляции в Instagram с бывшим игроком Интера Кристианом Вьери поделился своими переживаниями по поводу легендарного финала Лиги чемпионов сезона-2004/05, когда Милан упустил победу, выигрывая 3:0 после первого тайма.

"Пару месяцев назад УЕФА выложил сэйвы Дудека. До сих пор не могу смотреть их, отворачиваюсь, выбрасываю телефон. Не могу.

Мы все люди. Случаются тяжелые времена, но, если в тебе есть сила, ты поднимаешься, потому мы и живы. Через 2 года Милан выиграл Лигу чемпионов, но уже без меня", — сказал Шевченко.

Jerzy Dudek to the rescue

THAT double save =



Liverpool's 2005 hero turns 47 today #UCL | @LFC pic.twitter.com/3me2vDJViJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 23, 2020

В том матче Ежи Дудек отбил два подряд удара Шевченко в дополнительное время, а потом еще и отбил два пенальти Андреа Пирло и Шевченко в серии послематчевых пенальти.