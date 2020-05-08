Агуэро выступит в виртуальной Формуле-1

Новости спорта:Голкипер Реала Тибо Куртуа проведет свою вторую гонку.

Форвард Ман Сити Серхио Агуэро и полузащитник Барселоны Артур Мело выступят на виртуальном Гран-при Испании. Соревнования пройдут 10 мая, когда должна была состояться реальная гонка Формулы-1 в Барселоне.

Агуэро будет пилотировать болид Ред Булл вместе с победителем прошлого виртуального Гран-при в Интерлагосе Алексом Албоном. Артур присоединится к тест-пилоту Хааса Пьетро Фиттипальди.

Также вторую свою виртуальную гонку проведет голкипер Реала Тибо Куртуа. Бельгиец ранее выступил на Гран-при Китая в составе Ред Булла, теперь он будет пилотировать Альфа Ромео.

Формула-1 планирует начать сезон-2020 5 июля в Австрии. Руководство «королевских гонок» надеется провести 15-18 Гран-при.