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Одноклубник Зинченко трижды за сутки нарушил карантин

Одноклубник Зинченко трижды за сутки нарушил карантин
09:24 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Кайл Уолкер нарушил самоизоляцию трижды за сутки.

Защитник английского «Манчестер Сити» Кайл Уолкер три раза в течение одних суток нарушил установленный в Великобритании из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции, сообщает The Sun.

6 мая Уокер покинул свой дом в Престбери (графство Чешир) и поехал в гости к сестре, которая устроила вечеринку в городе Ротерем. После этого Уолкер направился в Шеффилд, где посетил родителей. Вечером следующего дня игрок устроил велопрогулку вместе с другом.

Ранее Кайл Уолкер уже попадал в скандальную историю, связанную с нарушением самоизоляции, — он призвал болельщиков «Сити» оставаться дома, но позднее стало известно, что за день до этого он приглашал к себе домой двух секс-работниц.

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В Великобритании более 207 тысяч подтверждённых случаев COVID-19, 30 615 человек скончались.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, АПЛ, Карантин, Коронавирус, Кайл Уолкер.
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