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Дания дала ответ УЕФА по поводу Евро-2020

Дания дала ответ УЕФА по поводу Евро-2020
08:27 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В Копенгагене во время проведения чемпионата Европы пройдет еще и Тур де Франс.

Дания не отказывается от проведения матчей перенесенного на следующее лето чемпионата Европы по футболу.

Федерация футбола Дании заявила о готовности Копенгагена по-прежнему принять все запланированные матчи Евро-2020. Стадион Паркен, согласно расписанию, примет три поединка группового этапа и один поединок 1/8 финала.

В СМИ писали о возможных проблемах, поскольку через два дня после последнего матча европейского форума в Копенгагене, 2 июля 2021 года в датской столице стартует Тур де Франс и местные городские власти могут не справиться с данной нагрузкой. Однако федерация футбола, после дискуссий с властями Копенгагена, опровергла данные опасения.

"Чемпионат Европы – один из крупнейших спортивных турниров в мире. Это историческое событие, и мы примем четыре матча в Копенгагене и подарим футбольный праздник всей стране. Это будет великое событие как для сборной, так и для датских болельщиков. Мы с предвкушением ждем спортивного лета в 2021 году", – заявил президент Йеспер Меллер.

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Помимо Копенгагена, матчи чемпионата Европы также должны пройти в Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Лондоне, Глазго, Дублине, Бильбао, Будапеште и Мюнхене.

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Евро, ЕС, Дания, Евросоюз, Евро-2020.
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