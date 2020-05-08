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У троих представителей Милана обнаружили коронавирус

У троих представителей Милана обнаружили коронавирус
11:00 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Это может усложнить задачу возобновления сезона.

После тестирования представителей Милана коронавирус был обнаружен у троих человек. Не уточняется, кто именно заразившиеся — игроки или члены персонала.

До этого три новых случая заражения были определены в Сампдории, шесть — в Фиорентине, а также заразился футболист Торино. Все это усложняет задачу возобновления сезона Серии А.

Напомним, что футболисты и сотрудники клубов Серии А проходят тестирование на коронавирус перед возвращением к тренировкам.

Практические занятия в командных видах спорта в Италии могут возобновиться уже с 18 мая, но новые случаи заражения ставят эту дату под сомнение.

Ранее все представители итальянского чемпионата решили доиграть нынешний сезон до конца. Чемпионат Италии ушел на вынужденную паузу, вызванную пандемией COVID-19, в начале марта.

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На территории Италии зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 28 тысяч человек.

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ФК Милан, Серия А, Чемпионат Италии, Новости спорта.
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