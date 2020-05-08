Азар через две недели восстановится от травмы

Новости спорта:Бельгиец в начале марта перенес операцию.

Бельгийский полузащитник Реала Эден Азар находится на завершающей стадии восстановления от травмы, а в случае возобновления сезона Ла Лиги будет готов выйти на поле.

Ранее бельгиец уже приступил к беговым тренировкам и работе с мячом. Азар получил травму еще 22 февраля.

В начале марта 29-летний футболист успешно перенес операцию в Далласе в связи с травмой малоберцовой кости правой ноги. В текущей кампании вингер уже пропустил почти три месяца из-за травмы голеностопа.

Эден присоединился к Бланкос минувшим летом, перейдя из Челси почти за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

Пока неизвестны точные даты возобновления сезона Ла Лиги, однако тренер Леганеса сообщил, что сезон продолжится 20 июня.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка.