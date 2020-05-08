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Азар через две недели восстановится от травмы

Азар через две недели восстановится от травмы
11:40 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Бельгиец в начале марта перенес операцию.

Бельгийский полузащитник Реала Эден Азар находится на завершающей стадии восстановления от травмы, а в случае возобновления сезона Ла Лиги будет готов выйти на поле.

Ранее бельгиец уже приступил к беговым тренировкам и работе с мячом. Азар получил травму еще 22 февраля.

В начале марта 29-летний футболист успешно перенес операцию в Далласе в связи с травмой малоберцовой кости правой ноги. В текущей кампании вингер уже пропустил почти три месяца из-за травмы голеностопа.

Эден присоединился к Бланкос минувшим летом, перейдя из Челси почти за 100 миллионов евро. В нынешнем сезоне Азар провел 15 матчей за Реал во всех турнирах, отметившись одним голом и пятью результативными передачами.

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Пока неизвестны точные даты возобновления сезона Ла Лиги, однако тренер Леганеса сообщил, что сезон продолжится 20 июня.

Реал находится на втором месте турнирной таблицы, отставая от лидирующей Барселоны на 2 очка.

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УЕФА, Травма, Эден Азар, ФК Реал Мадрид.
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