Сон Хын Мин уже отслужил в армии

Новости спорта:Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил военную службу в Южной Корее

Полузащитник Тоттенхэма Сон Хын Мин завершил прохождение военной службы в армии Южной Кореи во время паузы в АПЛ, воспользовавшись карантином из-за пандемии коронавируса.

27-летний игрок занимался в учебном лагере морской пехоты на острове Чеджу, став одним из лучших новобранцев и отличившись хорошими показателями в стрельбе. В мае он должен вернуться в Лондон.

Сон Хын Мин служил в армии лишь три недели из-за того, что ранее помог сборной Южной Кореи выиграть Азиатские игры. Он прошел марш на 30 километров.

Кореец в нынешнем сезоне провел 32 матча во всех турнирах за Тоттенхэм, забив 16 голов и сделав 9 ассистов. Ранее он выступал за Гамбург и Байер.

Тоттенхэм находится на восьмом месте турнирной таблицы Премьер-лиги.