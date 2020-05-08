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В Южной Корее стартует чемпионат по футболу

В Южной Корее стартует чемпионат по футболу
12:28 Сегодня Телеграф Спорт Арена Фото: Твиттер

Новости спорта:В первом матче сыграют Чонбук Моторс и Сувон Блювингз.

В Южной Корее сегодня стартует 1-й тур нового чемпионата К-Лиги, в котором сыграют действующий чемпион Чонбук Моторс против Сувон Блювингз. Матч начнется в 13:00.

Вместо 38 матчей команды сыграют в сезоне 27 туров. Возобновление чемпионата пройдет без зрителей, но по ходу сезона болельщиков могут пустить на стадионы.

Если по ходу сезона будет обнаружено, что какой-либо игрок или член тренерского штаба заражен — эта команда пропустит матчи в течение двух недель.

В данный момент приостановлены практически все футбольные чемпионаты мира. В Европе играют лишь в Беларуси. Также футбол продолжается в Таджикистане, Тайвани, Никарагуа и Туркменистане.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Южная Корея взяла под контроль распространение пандемии коронавируса в своей стране, что и позволяет возобновить футбольный чемпионат.

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Южная Корея, КНДР, Карантин, Коронавирус, Футол.
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