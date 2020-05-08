Новости спорта:Матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир назвал дату возобновления чемпионата. По его словам, Суперлига вернется 12 июня, а завершится 26 июля.

"Мы намерены возобновить сезон при поддержке государства уже 12 июня и завершить его 26 июля. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков", - сказал президент.

Функционер также вспомнил о том, что Стамбул будет принимать финала Лиги чемпионов.

"В августе Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов. В обоих случаях в организации нам поможет министерство здравоохранения страны", - цитирует Оздемира Fanatik.

Суперлига ушла на карантина из-за коронавируса после 26-ти туров чемпионата. Каждой из команд осталось сыграют по 8 матчей.

Ранее сообщалось, что Бундеслига уже представила календарь оставшихся туров.