Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Олимпийского чемпиона Пхенчхана осудили за домогательства
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков

Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков
12:35 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Матчи чемпионата будут проходить при пустых трибунах.

Президент Федерации футбола Турции Нихат Оздемир назвал дату возобновления чемпионата. По его словам, Суперлига вернется 12 июня, а завершится 26 июля.

"Мы намерены возобновить сезон при поддержке государства уже 12 июня и завершить его 26 июля. Матчи чемпионата Турции будут проходить без болельщиков", - сказал президент.

Функционер также вспомнил о том, что Стамбул будет принимать финала Лиги чемпионов.

"В августе Стамбул готовится принять финал Лиги чемпионов. В обоих случаях в организации нам поможет министерство здравоохранения страны", - цитирует Оздемира Fanatik.

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

Суперлига ушла на карантина из-за коронавируса после 26-ти туров чемпионата. Каждой из команд осталось сыграют по 8 матчей.

Ранее сообщалось, что Бундеслига уже представила календарь оставшихся туров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Турция, Карантин, Новости спорта, Коронавирус, Ніхат Оздемір.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
02 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь