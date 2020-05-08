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Календарь оставшихся туров в Бундеслиге

Календарь оставшихся туров в Бундеслиге
12:37 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:В первый день возобновленного чемпионата пройдут шесть матчей.

Чемпионат Германии возобновится 16 мая. Как сообщается на сайте лиги, в первый день чемпионата состоится шесть матчей.

Бундеслига также опубликовала полный календарь оставшихся туров, согласно которому, чемпионат доиграют 27 июня. Не сыгранный поединок 25-го тура между Вердером и Айнтрахтом состоится 2 или 3 июня, между 29-м и 30-м турами.

Даты проведения 26-34 туров, а также оставшегося матча 25 тура:

26 тур: 16 мая, суббота - 18 мая, понедельник

27 тур: 22 мая, пятница - 24 мая, суббота

28 тур: 26 мая, вторник - 27 мая, среда

29 тур: 29 мая, пятница - 1 июня, понедельник

Матч 25 тура Вердер - Айнтрахт Ф: 2 июня, вторник/3 июня, среда

30 тур: 5 июня, пятница - 8 июня, понедельник

31 тур: 12 июня, пятница - 14 июня, воскресенье

32 тур: 16 июня, вторник - 17 июня, среда

33 тур: все матчи состояться 20 июня, в субботу, в 16:30

34 тур: все матчи состояться 27 июня, в субботу, в 16:30

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ФК Бавария, Бундеслига, Новости спорта, Чемпионат Германии.
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