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Зинченко о карантине: Невозможно больше терпеть

Зинченко о карантине: Невозможно больше терпеть
12:53 Сегодня Телеграф

Новости спорта:Игрок «Манчестер Сити» устал от пандемии коронавируса.

Александр Зинченко признался, что скучает по футболу. Украинский защитник «Ман Сити» рассказал, как действующий чемпион Англии поддерживает форму на карантине.

«Если описать карантин в трех словах: «невозможно больше терпеть». На самом деле, каждый соскучился по футболу, уже крыша едет. Судя по Instagram, большинство ребят находятся дома. Тот же Гюндоган, Сане, Отаменди и Агуэро остались в Манчестере. В общем чате активности мало, у всех семьи, дети, свои заботы.

Тренируемся два раза в неделю вместе с командой онлайн. Тренерский штаб в работу не вмешивается, работаем с физиотерапевтом», - сказал Зинченко.

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Ранее сообщалось о том, что сезон в АПЛ, который был прерван в марте, могут возобновить 8 июня.

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ФК Манчестер Сити, АПЛ, Чемпионат Англии, Александр Зинченко.
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