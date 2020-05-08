Администратор Айнтрахта: Играть в перчатках? Вы смеетесь?

Новости спорта:Немецкий клуб неделю проведет в гостинице.

Администратор «Айнтрахта» Игорь Симонов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона Бундеслиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В частности, Игорь сообщил, что франкфуртцы самоизолируются перед рестартом чемпионата.

«Начали с «квадратов», потом играли пять на пять, после этого – десять на десять. В субботу, наверное, команда проведет контрольную игру 11 на 11.

Перед самым стартом чемпионата команду заберут на неделю в гостиницу, будет проведен полноценный карантин. Футболисты говорят, что сидеть в гостинице – это кошмар. Но придется потерпеть.

Играть в перчатках? Вы смеетесь? Дилетанты из Министерства запустили «утку», что футболисты будут играть в масках. В них 10 минут походишь – и воздуха не хватает. Работники должны быть в масках и перчатках», – заявил Симонов.

Отметим, что возобновление сезона Бундеслиги назначено на 16 мая. В первом матче после паузы «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией Менхенгладбах».