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Администратор Айнтрахта: Играть в перчатках? Вы смеетесь?

Администратор Айнтрахта: Играть в перчатках? Вы смеетесь?
14:10 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Немецкий клуб неделю проведет в гостинице.

Администратор «Айнтрахта» Игорь Симонов рассказал о подготовке команды к возобновлению сезона Бундеслиги, который был прерван из-за пандемии коронавируса. В частности, Игорь сообщил, что франкфуртцы самоизолируются перед рестартом чемпионата.

«Начали с «квадратов», потом играли пять на пять, после этого – десять на десять. В субботу, наверное, команда проведет контрольную игру 11 на 11.

Перед самым стартом чемпионата команду заберут на неделю в гостиницу, будет проведен полноценный карантин. Футболисты говорят, что сидеть в гостинице – это кошмар. Но придется потерпеть.

Играть в перчатках? Вы смеетесь? Дилетанты из Министерства запустили «утку», что футболисты будут играть в масках. В них 10 минут походишь – и воздуха не хватает. Работники должны быть в масках и перчатках», – заявил Симонов.

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Отметим, что возобновление сезона Бундеслиги назначено на 16 мая. В первом матче после паузы «Айнтрахт» сыграет с «Боруссией Менхенгладбах».

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Все по теме:

Бундеслига, Карантин, ФК Айнтрахт, Коронавирус, Игорь Симонов.
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