Фран Соль: Киев - красивый город на 100%

Новости спорта:Фран Соль рассказал о ситуации с COVID-19 в Испании.

Нападающий Динамо Фран Соль заявил, что несколько его знакомых в Испании заболели коронавирусом. Футболист надеется, что вскоре ситуация наладится и команда сможет поехать на тренировочный сбор в Марбелью.

"Там плохая ситуация, не так, как здесь. Среди моих знакомых 10 человек или даже больше заболели коронавирусом. Но испанцы дисциплинированные и постепенно улучшается ситуация в стране. Надеемся, что все будет хорошо и поедем в Марбелью на тренировочные сборы", - сказал футболист.

Испанец также сказал, что ему нравится Киев.

"Прекрасно себя здесь чувствуем. Киев - красивый город на 100%. Когда хорошая погода, то вообще замечательно. Мне очень нравится Киев, мы с семьей и собакой много гуляем. Тут очень красиво. Нам нравится Днепр и ресторан "Веранда на Днепре". Был в киевском метро. Друзья приехали из Испании и мы отправились изучать киевское метро. Это было интересно. Киев чем-то похож на Мадрид. Только тут холоднее", - сказал Соль в прямом эфире на клубной странице Динамо в Instagram.

Ранее Соль рассказал о желании сыграть с Динамо в Лиге чемпионов в следующем сезоне.