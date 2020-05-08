Михайленко против Львова: Нужно играть по старинке

Новости спорта:Наставник «Днепра-1» высказался об идеи доигровки УПЛ в двух городах.

едавно генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин предложил провести оставшиеся матчи чемпионата Украины в двух городах. Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о перспективах реализации такого формата.

— Появилась информация, что матчи второй шестерки чемпионата могут состояться в Днепре или Львове. Как вам такая идея?

— Если логика в проведении матчей первой шестерки в Киеве еще есть, поскольку четыре команды фактически находятся в столице, то для нашей группы игры во Львове или в Днепре никак неудобны ни в Днепре, ни во Львове, ни в Мариуполе. Думаю, что нам надо играть «по старинке».

— Возможно, команды обяжут ездить на матчи тремя автобусами.

— Ничего страшного, поедем. За время карантина сэкономили немного денег, ведь не было матчей в УПЛ, не играли дубль, U-19. Поэтому, если надо будет, доедем и на трех автобусах. Главное, чтобы была возможность и разрешили доиграть матчи, которые остались.