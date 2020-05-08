Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Бывший тренер Мухаммеда Али умер от коронавируса
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Промоутер Усика жестко отреагировал на предложение Кремлева по Усику и Ломаченко
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Экс-игрок Металлиста заразился коронавирусом
Australian Open-2021 под угрозой отмены
Australian Open-2021 под угрозой отмены

Михайленко против Львова: Нужно играть по старинке

Михайленко против Львова: Нужно играть по старинке
14:58 Сегодня Телеграф zbirna.com

Новости спорта:Наставник «Днепра-1» высказался об идеи доигровки УПЛ в двух городах.

едавно генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин предложил провести оставшиеся матчи чемпионата Украины в двух городах. Главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко высказал свое мнение о перспективах реализации такого формата.

— Появилась информация, что матчи второй шестерки чемпионата могут состояться в Днепре или Львове. Как вам такая идея?

— Если логика в проведении матчей первой шестерки в Киеве еще есть, поскольку четыре команды фактически находятся в столице, то для нашей группы игры во Львове или в Днепре никак неудобны ни в Днепре, ни во Львове, ни в Мариуполе. Думаю, что нам надо играть «по старинке».

В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство

— Возможно, команды обяжут ездить на матчи тремя автобусами.

— Ничего страшного, поедем. За время карантина сэкономили немного денег, ведь не было матчей в УПЛ, не играли дубль, U-19. Поэтому, если надо будет, доедем и на трех автобусах. Главное, чтобы была возможность и разрешили доиграть матчи, которые остались.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Украины, УПЛ, ФК Львов, ФК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Отворачиваюсь, выбрасываю телефон": Шевченко о своем страшном видео
02 В России готовы предоставить Усику и Ломаченко гражданство
03 Шварценеггер сел на шпагат с сигарой во рту (Видео)
04 Фран Соль назвал лучшего футболиста Динамо в истории
05 Бывший "забивала" Ворсклы готов перейти в Динамо
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь