СМИ: УАФ предложит новый контракт Лучано Лучи

Новости спорта:Глава комитета арбитров может остаться на своей должности.

По информации Sport Arena, главе комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи предложат продлить контракт.

По предварительной информации, Лучи предложат новый контракт на 1 год.

Лучано Лучи занимает должность главы комитета арбитров УАФ с 2015 года. До этого он в течение пяти лет работал ассистентом Пьерлуиджи Коллины, который был куратором судейского корпуса.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что еще один итальянский специалист УАФ, глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) на один год.

Чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лидирует Шахтер, на втором месте Заря, третье у Динамо.