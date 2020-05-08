СМИ: УАФ предложит новый контракт Лучано Лучи

По информации Sport Arena, главе комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи предложат продлить контракт.
По предварительной информации, Лучи предложат новый контракт на 1 год.
Лучано Лучи занимает должность главы комитета арбитров УАФ с 2015 года. До этого он в течение пяти лет работал ассистентом Пьерлуиджи Коллины, который был куратором судейского корпуса.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что еще один итальянский специалист УАФ, глава комитета по этике и честной игре Франческо Баранка продлил контракт с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) на один год.
Чемпионат Украины приостановлен из-за пандемии коронавируса. Лидирует Шахтер, на втором месте Заря, третье у Динамо.