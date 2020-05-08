Роналду сделал сюрприз футболистам Мадейры

Новости спорта:Криштиану Роналду отблагодарил ребят на тренировки во время изоляции.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду осыпал футболистов Мадейры подарками после тренировки с ними на карантине.

Роналду находился на Мадейре с 9 марта вместе со своей семьей и в это время тренировался на стадионе Мадейры, где ему помогали игроки местного клуба, в частности 19-летний вратарь Филипе Гонсалвес и его приятель Хьюго.

Как позже рассказал Гонсалвес Tuttosport, звездный португалец отблагодарил за тренировки с ним подарками.

"Все это произошло внезапно. Настолько, что даже сейчас, когда я об этом думаю, мне это не кажется правдой. Криштиану приятно удивил меня с многих точек зрения.

После третьей тренировки, когда он понял, что это будет последняя встреча, потому что он возвращался в Лиссабон, он подошел к Хьюго, чтобы поблагодарить его и дал ему подарок. Также подарок ждал и меня.

Но я могу заверить вас, что самым красивым и невообразимым подарком, который стоит больше всего на свете, была возможность тренироваться с моим кумиром", - отметил Гонсалвес.

Накануне Роналду вернулся в Турин, где теперь проходит двухнедельный карантин.