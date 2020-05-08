Футболисты Реала сдали негативные тесты на коронавирус

Новости спорта:Команда готовится через три дня вернуться к тренировкам.

Игроки мадридского Реала сдали первые тесты на коронавирус перед возобновлением тренировок. Все они показали негативный результат и не выявили случаев заражения.

Команда должна вернуться к тренировкам уже в следующий понедельник, 11 мая.

Мадридцы ушли на карантин раньше других команд испанской Ла Лиги после того, как позитивный тест на коронавирус сдал игрок баскетбольной команды мадридцев.

Примечательно, что главный конкурент Реала в борьбе за чемпионство Ла Лиги, Барселона возобновила тренировки сегодня в индивидуальном порядке.

Лидером чемпионата Испании на вынужденный перерыв ушла Барселона. У второго Реала на 2 очка меньше, на третьем месте находится Севилья.