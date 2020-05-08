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В Примере команды смогут делать пять замен за игру после возобновления сезона

В Примере команды смогут делать пять замен за игру после возобновления сезона
15:46 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:При желании, подобное правило может быть и для других лиг, которые необходимо доиграть.

Исполнительный комитет Федерации футбола Испании (RFEF) утвердил новые правила для команд после возобновления нынешнего сезона.

Теперь для меньшей нагрузки на команды, которые будут доигрывать сезон в сжатые сроки, разрешено делать 5 замен в течение одной игры. Также заявка на матч будет расширенной — с 18 до 23 игроков. При желании, другие чемпионаты могут включить эти возможности и для себя.

Помимо этого, в каждом из таймов арбитр будет делать дополнительный перерыв, чтобы игроки имели возможность попить воды.

Напомним, проведение пяти замен за матч рекомендовала ФИФА для снижения нагрузки на футболистов в жаркое время.

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Команды смогут поменять своих игроков в три слота игрового времени, плюс в перерыве между таймами. Нововведение распространится на все игры Ла Лиги, а также на матчи плей-офф низших лиг и прочих внутрииспанских соревнований.

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Испания, Футбол, Ла Лига, Примера, Новости футбола.
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