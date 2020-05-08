Заря выступила против доигровки УПЛ в Киеве

Новости спорта:Луганский клуб предложил альтернативный вариант - доиграть УПЛ в Запорожье или Днепре.

Заря не поддержала предложение доиграть чемпионат в Киеве, с которым недавно выступила Десна. Соответствующее заявление луганчане опубликовали на официальном сайте.

Клуб направил официальное письмо Украинской ассоциации футбола и Украинской премьер-лиге, в котором отметил, что наличие в Киеве трех стадионов не является решающим фактором, поскольку ставит команды в неравные условия. В отличие от клубов, базирующихся в Киеве, остальным придется решать вопрос трансфера и проживания в столице, а также тренировочного процесса.

Кроме того, в письме отмечается, что Киев относится к городам с самым большим количеством зараженных коронавирусом.

Руководствуясь вышесказанным, Заря предложила в качестве альтернативы провести матчи в Запорожье или Днепре, где более спокойная эпидемиологическая ситуация.