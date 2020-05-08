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Украинский футболист покинул эстонскую Левадию

Украинский футболист покинул эстонскую Левадию
16:18 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Jalgpall.ee

Новости спорта:Юрий Ткачук провел в Таллинне два сезона.

Полузащитник Юрий Ткачук покинул таллинскую Левадию, за которую выступал с февраля 2018 года. Пока неизвестно, где он продолжит карьеру.

Сперва в 2018 году Карпаты отдали Ткачука в аренду эстонскому клубу, однако прошлой зимой Левадия решила выкупить украинца еще на один сезон.

25-летний Юрий Ткачук — воспитанник академии Металлиста, за который дебютировал в профессиональном футболе. Также выступал за испанские Атлетико Мадрид Б и Мелилью, а также Рух и Карпаты.

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Всего за Левадию украинец провел 74 матча во всех турнирах, забив 5 голов и сделав 11 результативных передач.

В составе зарубежного клуба Ткачук выиграл Суперкубок и Кубок Эстонии, а также дважды завоевывал с Левадией серебряные медали чемпионата.

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Футбол, Новости футбола, Юрий Ткачук, ФК Левадия.
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