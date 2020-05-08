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Еще один клуб выступил против доигровки УПЛ в Киеве

Еще один клуб выступил против доигровки УПЛ в Киеве
16:28 Сегодня Телеграф football.ua Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Однако главной причиной нежелания Александрии играть все матчи в столице является нарушение спортивного принципа.

Главный тренер Александрии Владимир Шаран озвучил позицию клуба: нынешний сезон должен быть доигран в разных городах. Такого же мнения придерживается другой отдаленный от Киева участник топ-6 Заря.

"Мы сегодня разговаривали с директором клуба и президентом. Пришли к выводу, что это было бы неправильно, в таком случае нарушится спортивный принцип. Команда не должна все время находиться и играть в другом городе. Мы категорически против этого предложения. Понятно, что другим командам это выгодно", — рассказал Шаран в интервью Football.ua.

"К тому же, в Киеве выявлено больше случаев коронавируса, это тоже нужно учитывать. Отели, тренировки, восстановление – это все как в тумане. Мы не понимаем, почему семьи должны находиться в Александрии, а мы будем проводить полтора месяца в Киеве".

Заря выступила против Удоигровки ПЛ в Киеве

"Мы разговаривали с Зарей, они разделяют это мнение. Если такое решение будет принято в четверг, мы будем настаивать на нашей позиции".

Напомним, ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин выступил с идей сыграть оставшиеся туры Премьер-лиги в двух городах, чтобы уменьшить затраты клубов на перелеты.

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Футбол, ФК Александрия, Владимир Шаран, Новости футбола.
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