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В УАФ прояснили ситуацию с тестированием футболистов

В УАФ прояснили ситуацию с тестированием футболистов
16:32 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Александрия

Новости спорта:Возвращение после паузы будет проходить под строгим медицинским контролем.

Глава спортивного-медицинского департамента УАФ Вячеслав Попов рассказал детали возвращения клубов УПЛ, а также Первой и Второй лиг после паузы, связанной с пандемией коронавируса. По его словам, футболисты должны будут несколько раз пройти тестирование — перед началом тренировочного процесса, а также перед каждой игрой чемпионата.

«В обязательном плане каждый клуб будет протестирован на ПЦР, то есть на наличие вируса у конкретной команды, чтобы допустить до тренировочного процесса. А дальше уже будем обсуждать, чтобы перед каждой игрой было то же тестирование, требующее организационных моментов», — сказал Попов.

«Мы ждем очередных документов от нашего правительства. На основании них мы уточним график проведения тестирования. Но еще раз говорю: тестирование обязательно до начала тренировочного процесса.

Заря выступила против доигровки УПЛ в Киеве

С 12 по 30 мая тестирования не будет, оно будет только перед началом матчей, за день-два до начала. А потом перед каждой игрой».

Клубы в ближайшее время должны получить медицинский протокол для того, чтобы возобновить тренировочный процесс. Старт тренировок футбольных клубов ожидается с 12 мая.

Согласно предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. Перед уходом команд на паузу первенство возглавлял Шахтер, в то время, как Заря опережала Динамо по дополнительным показателям.

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