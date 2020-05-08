В футболе из-за коронавируса внесли кардинальное изменение в правила

Новости спорта:В правила футбола были временно внесены изменения.

ФИФА официально сообщила о том, что во время доигрывания нынешнего сезона всем командам буде разрешено проводить по 5 замен в матче. Это сделано для того, чтобы командам было легче справиться с уплотненным графиком.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласился с просьбой ФИФА внести временную поправку в правила футбола.

Это правило будет распространяться на все официальные турниры, которые будут завершены до 31 декабря 2020 года. Таким образом, на турниры сезона 2020/2021 это правило распространяться не будет.

5 замен команды смогут совершать не более чем в три захода. Если две команды делают замены одновременно, это будет считаться как один заход для каждой из них. Замены в перерыве матчей также будут разрешены.