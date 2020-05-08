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УАФ рассмотрит вариант с внедрением пяти замен в Украине

УАФ рассмотрит вариант с внедрением пяти замен в Украине
17:14 Сегодня Телеграф sportarena Фото: УПЛ

Новости спорта:Подобный вариант был утвержден в Испании.

Как стало известно Sport Arena, в Украине рассмотрят вариант с внедрением пяти замен в оставшихся играх УПЛ, а также Первой и Второй лиг сезона-2019/20.

Изменения, предложенные Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB), будут рассмотрены на заседании Исполнительного комитета УАФ.

Сегодня стало известно, что IFAB официально разрешил проведение до 5 замен в матчах. Эта правка будет действовать временно и ее можно применять в турнирах, которые планируется завершить до 31 декабря 2020 года.

В то же время, данная правка не является обязательной, а решение о ее применении остается за организатором турнира. Ранее ею воспользовались в Испании — клубы Ла Лиги после возобновления сезона смогут делать пять замен за матч, а заявка на игру будет расширена до 23 футболистов.

Ранее сообщалось, что УПЛ и ПФЛ начали рассылать клубам рекомендации по возобновлению тренировок. До начала тренировочного процесса, а также перед каждым матчем игроки обязаны будут проходить тестирование на предмет заболевания коронавирусом.

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Старт тренировок футбольных клубов ожидается с 12 мая, на следующий день после смягчения карантина в Украине.

Согласно предварительному плану УПЛ, чемпионат должен возобновиться 30 мая. Перед уходом команд на паузу первенство возглавлял Шахтер, в то время, как Заря опережала Динамо по дополнительным показателям.

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Футбол, ПФЛ, УПЛ, Новости футбола, Коронавирус, УАФ.
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