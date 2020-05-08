IFAB изменил правила использования VAR

Новости спорта:При этом каждый турнир волен сам решать, стоит ли отказываться от видеоповторов

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) сегодня принял ряд временных изменений в правила футбола для доигрывания нынешнего сезона.

Ранее уже сообщалось о том, что командам разрешили проводить по 5 замен за матч.

Также было внесено еще одно временное изменение в правила футбола: при доигрывании сезона футбольным турнирам, которые используют систему видеоповторов VAR, разрешено временно отказаться от VAR.

При этом, как и в случае с 5 заменами, турниры могут сами решать, стоит ли использовать временные поправки в правила футбола.

При этом, турниры, которые решат все же использовать VAR, должны строго придерживаться всех правил его использования.