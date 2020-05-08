Рома следит за ситуацией с Коваленко

Новости спорта:Виктор Коваленко может перейти в римский клуб.

"Рома" продолжает интересовать полузащитником "Шахтера" Виктором Коваленко, сообщает Corriere dello Sport.

Римский клуб рассчитывал купить игрока за 8-10 млн евро, учитывая, что его контракт с горняками оканчивается летом 2021 года.

Однако ситуация осложнилась после того, как генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин анонсировал встречу с Коваленко на этой неделе для продления контракта.

"Рома" продолжает следить за ситуацией. Если полузащитник не продлит контракт, римский клуб рассмотрит вариант с трансферным предложением.