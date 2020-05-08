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Рома следит за ситуацией с Коваленко

Рома следит за ситуацией с Коваленко
17:40 Сегодня Телеграф ua.tribuna.com

Новости спорта:Виктор Коваленко может перейти в римский клуб.

"Рома" продолжает интересовать полузащитником "Шахтера" Виктором Коваленко, сообщает Corriere dello Sport. 

Римский клуб рассчитывал купить игрока за 8-10 млн евро, учитывая, что его контракт с горняками оканчивается летом 2021 года. 

Однако ситуация осложнилась после того, как генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин анонсировал встречу с Коваленко на этой неделе для продления контракта. 

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"Рома" продолжает следить за ситуацией. Если полузащитник не продлит контракт, римский клуб рассмотрит вариант с трансферным предложением. 

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ФК Шахтер, Футбол, Виктор Коваленко, Новости футбола.
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